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Застрелили двух сотрудников посольства Израиля в США

У Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, были убиты сотрудники посольства Израиля в США.

Неизвестный устроил стрельбу во время еврейского мероприятия.

У Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, были убиты сотрудники посольства Израиля в США.

«Два сотрудника посольства Израиля были застрелены сегодня вечером с близкого расстояния во время посещения еврейского мероприятия в Столичном еврейском музее в Вашингтоне», — сообщил ABC News представитель посольства Израиля в Вашингтоне Таль Наим Коэн. Причины стрельбы не уточняются.

На месте работают полицейские и сотрудники ФБР. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «подлым актом антисемитского терроризма».

Обновлено в 07:23 мск. Стрельбу прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он также связал убийства с антисемитизмом и заявил, что в Америке не должно быть места ненависти и радикализму.