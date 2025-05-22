Застрелили двух сотрудников посольства Израиля в США

Неизвестный устроил стрельбу во время еврейского мероприятия.
У Столичного еврейского музея в Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, были убиты сотрудники посольства Израиля в США.
«Два сотрудника посольства Израиля были застрелены сегодня вечером с близкого расстояния во время посещения еврейского мероприятия в Столичном еврейском музее в Вашингтоне», — сообщил ABC News представитель посольства Израиля в Вашингтоне Таль Наим Коэн. Причины стрельбы не уточняются.
Обновлено в 07:23 мск. Стрельбу прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он также связал убийства с антисемитизмом и заявил, что в Америке не должно быть места ненависти и радикализму.