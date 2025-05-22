Суд приговорил жителя ЕАО к 12 годам колонии строгого режима за госизмену

По информации, предоставленной пресс-службой УФСБ России, мужчина был приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничение свободы на два года.