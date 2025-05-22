Суд приговорил жителя ЕАО к 12 годам колонии строгого режима за госизмену

Суд Еврейской автономной области вынес приговор жителю региона, который был признан виновным в государственной измене.
По информации, предоставленной пресс-службой УФСБ России, мужчина был приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничение свободы на два года.
Согласно материалам дела, житель автономии перевёл денежные средства на счёт запрещённой в России боевой националистической организации с целью оказания помощи украинским вооружённым формированиям. Первая попытка перевода не удалась из-за блокировки средств банком.
Однако мужчина не отказался от своих намерений и перевёл деньги на счёт общественной организации, сотрудничающей с подразделениями ВСУ. Это способствовало оказанию помощи военнослужащим украинской армии и финансированию стороны противника.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса Российской Федерации — государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству и её представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.