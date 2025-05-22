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Во время атаки беспилотников в Туле два человека получили ранения

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что в Туле беспилотный летательный аппарат врезался в крышу многоквартирного дома.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что в Туле беспилотный летательный аппарат врезался в крышу многоквартирного дома.

По словам главы региона, в результате пострадали два человека.

«Дежурные средства противовоздушной обороны отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома, который расположен в Пролетарском округе. Жертв нет, два человека получили ранения легкой степени тяжести», — отметил Миляев.

Он уточнил, что в настоящий момент пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

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