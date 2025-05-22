Во время атаки беспилотников в Туле два человека получили ранения

«Дежурные средства противовоздушной обороны отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома, который расположен в Пролетарском округе. Жертв нет, два человека получили ранения легкой степени тяжести», — отметил Миляев.