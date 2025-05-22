В российском городе три мигранта получили срок за групповое изнасилование

Подсудимые были осуждены по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством). В ходе процесса потерпевшая потребовала взыскать с каждого обвиняемого по 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Поскольку требования были удовлетворены добровольно, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.