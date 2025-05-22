В российском городе три мигранта получили срок за групповое изнасилование

Советский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор трем гражданам иностранных государств, признав их виновными в групповом изнасиловании работницы кафе на одном из популярных городских пляжей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, с учётом полной компенсации морального ущерба пострадавшей, фигуранты получили сроки заключения от 5 до 5,5 года.
Подсудимые были осуждены по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством). В ходе процесса потерпевшая потребовала взыскать с каждого обвиняемого по 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Поскольку требования были удовлетворены добровольно, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Согласно материалам дела, 15 июня 2024 года в районе пляжа бухты Лазурная группа из трёх мужчин, сговорившись заранее, напала на 22-летнюю девушку. Злоумышленники применили физическую силу и угрожали расправой, после чего совершили преступление.
Позднее в аэропорту Владивостока задержали четырёх иностранных граждан, пытавшихся покинуть территорию России. Как сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона, задержанные — граждане Узбекистана — находились в стране с просроченными миграционными документами. Следственный комитет возбудил дело о халатности при оформлении миграционного учёта. В сентябре уголовное дело против трёх фигурантов передали в суд, а в отношении четвёртого обвинение прекратили в связи с его кончиной.
В прокуратуре Приморья подчеркнули, что полная компенсация морального вреда, согласно российскому законодательству, позволяет сократить максимальный срок наказания до двух третей от предусмотренного статьёй УК.
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