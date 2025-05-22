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Миляев: украинский БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Туле

По информации губернатора, в результате атаки дронов пострадали два человека.

Источник: Аргументы и факты

В Туле беспилотник ВСУ ударил по крыше одного из многоквартирных домов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев.

«Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы», — написал губернатор.

По данным Миляева, в результате атаки БПЛА есть двое пострадавших. Известно о повреждении ряда зданий обломками сбитых дронов.

Глава региона предупредил о сохранении угрозы атаки беспилотников в регионе.

Ранее стало известно об отражении атаки украинских дронов в Ростовской области.