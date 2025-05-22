Миляев: украинский БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Туле

В Туле беспилотник ВСУ ударил по крыше одного из многоквартирных домов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев.
«Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы», — написал губернатор.
По данным Миляева, в результате атаки БПЛА есть двое пострадавших. Известно о повреждении ряда зданий обломками сбитых дронов.
Глава региона предупредил о сохранении угрозы атаки беспилотников в регионе.
Ранее стало известно об отражении атаки украинских дронов в Ростовской области.