В Башкирии 30 человек погибли от отравления наркотиками

Территориальное распределение случаев показывает, что Уфа остается лидером антирейтинга. В столице зафиксировано 49 обращений за медицинской помощью. Второе место по количеству отравлений занимает Уфимский район с тремя случаями. В других муниципалитетах ситуация менее критичная: Нефтекамск, Стерлитамак и Туймазы сообщили о двух случаях каждый, тогда как Белебей, Белорецк, Дюртюли, Мелеуз, Октябрьский, Благовещенский и Иглинский районы зарегистрировали по одному случаю.