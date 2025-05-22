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В Башкирии 30 человек погибли от отравления наркотиками

Назван муниципалитет Башкирии с самым большим числом отравлений наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор по Башкирии опубликовал данные токсикологического мониторинга за январь-апрель 2025 года. Согласно отчету, в республике зарегистрировано 65 случаев отравления наркотическими веществами, что на 29 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Территориальное распределение случаев показывает, что Уфа остается лидером антирейтинга. В столице зафиксировано 49 обращений за медицинской помощью. Второе место по количеству отравлений занимает Уфимский район с тремя случаями. В других муниципалитетах ситуация менее критичная: Нефтекамск, Стерлитамак и Туймазы сообщили о двух случаях каждый, тогда как Белебей, Белорецк, Дюртюли, Мелеуз, Октябрьский, Благовещенский и Иглинский районы зарегистрировали по одному случаю.

За четыре месяца от отравления наркотиками не стало уже 30 человек. Показатель, по данным Роспотребнадзора, в 1,5 раза меньше: год назад запрещеные вещества унесли жизни 53 жителей республики.

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