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Пожар произошел в квартире дома на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в районе метро Медведково произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил источник «Вечерней Москвы».

На северо-востоке Москвы в районе метро Медведково произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил источник «Вечерней Москвы».

Возгорание произошло по адресу улица Широкая, дом 16. Уточняется, что загорелись личные вещи на общей площади 40 квадратных метров.

Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание. В результате происшествия всего пострадали семь человек, из них двое — дети.

21 мая пожар произошел в детском лагере «Огонек» в районе села Макавеево Забайкальского края. Площадь повредившего корпус лагеря возгорания достигла 120 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 50 сотрудников ведомства и 11 единиц техники.