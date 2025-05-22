Дедушкино наследство довело приморца до уголовного дела

Мужчина признался, что нашёл взрывчатку, когда 10 лет назад разбирал вещи, оставшиеся после смерти деда. Тротиловые шашки приглянулись ему, и он решил забрать их домой, где и хранил всё это время. Тем не менее такое хранение является незаконным, полицейский следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.