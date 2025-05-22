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Дедушкино наследство довело приморца до уголовного дела

34-летний житель села Приозёрное Хорольского округа стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

На молодого человека донесли в полицию другие жители. В ходе обыска по месту его жительства подозрения односельчан подтвердились: полиция обнаружила три предмета, похожие на тротиловые шашки. Экспертиза подтвердила, что это действительно двухсотграммовые шашки, начинённые зарядами бризантного взрывчатого вещества промышленного изготовления, и они пригодны для взрыва в комплекте с любым детонатором.

Мужчина признался, что нашёл взрывчатку, когда 10 лет назад разбирал вещи, оставшиеся после смерти деда. Тротиловые шашки приглянулись ему, и он решил забрать их домой, где и хранил всё это время. Тем не менее такое хранение является незаконным, полицейский следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.