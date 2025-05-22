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Shot: В Приморье девятиклассница зарезала обидчика отца

В Приморье девятиклассница убила обидчика отца ударом ножа в сердце, который в это время душил ее папу. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

В Приморье девятиклассница убила обидчика отца ударом ножа в сердце, который в это время душил ее папу. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что мужчина позвал в гости своего друга. Они разговаривали по душам, однако в какой-то момент начали ругаться. Гость вцепился в горло отцу девочки, из-за чего она прибежала на кухню.

— Она увидела беспомощного отца, у которого посинело лицо, схватила нож и вонзила в сердце напавшего. Тот скончался на месте до приезда скорой, — передает Telegram-канал.

Уточняется, что у убитого ранее уже было три судимости.

По подозрению в жестком убийстве семилетней девочки из Бердянска была задержана девочка 14 лет. Жертва была убита тремя ударами молотка по голове. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему у ребенка может возникнуть желание убивать и о каких отклонениях в психике это может свидетельствовать.