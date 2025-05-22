Shot: В Приморье девятиклассница зарезала обидчика отца

По подозрению в жестком убийстве семилетней девочки из Бердянска была задержана девочка 14 лет. Жертва была убита тремя ударами молотка по голове. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему у ребенка может возникнуть желание убивать и о каких отклонениях в психике это может свидетельствовать.