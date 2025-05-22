Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии два ребенка устроили лесной пожар

На берегу реки в селе Майла мальчики 8 и 13 лет развели костер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Детская шалость обернулась серьезным пожаром в Хоринском районе Бурятии. На берегу реки в селе Майла мальчики 8 и 13 лет развели костер, огонь от которого моментально перекинулся на сухую траву и лес. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики Бурятия.

— Пожар потушили на 5 гектарах более 30 специалистов и 10 единиц техники, — поделились в ведомстве.

Сейчас материалы по факту нарушения особого противопожарного режима переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям юных нарушителей предстоит возместить все расходы на тушение пламени.

Спасатели напоминают взрослым о необходимости постоянного контроля за детьми, особенно в пожароопасный период. Простые меры предосторожности — убирать спички, объяснять правила обращения с огнем и организовывать безопасный досуг — могут предотвратить подобные происшествия.