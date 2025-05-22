В Бурятии два ребенка устроили лесной пожар

Детская шалость обернулась серьезным пожаром в Хоринском районе Бурятии. На берегу реки в селе Майла мальчики 8 и 13 лет развели костер, огонь от которого моментально перекинулся на сухую траву и лес. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики Бурятия.
— Пожар потушили на 5 гектарах более 30 специалистов и 10 единиц техники, — поделились в ведомстве.
Сейчас материалы по факту нарушения особого противопожарного режима переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям юных нарушителей предстоит возместить все расходы на тушение пламени.
Спасатели напоминают взрослым о необходимости постоянного контроля за детьми, особенно в пожароопасный период. Простые меры предосторожности — убирать спички, объяснять правила обращения с огнем и организовывать безопасный досуг — могут предотвратить подобные происшествия.