В Бурятии два ребенка устроили лесной пожар

Детская шалость обернулась серьезным пожаром в Хоринском районе Бурятии. На берегу реки в селе Майла мальчики 8 и 13 лет развели костер, огонь от которого моментально перекинулся на сухую траву и лес. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики Бурятия.