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ABC: в США у еврейского музея застрелены 2 сотрудника посольства Израиля

По информации источников, подозреваемый в стрельбе задержан.

Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне двое сотрудников израильского посольства в США стали жертвами стрельбы у Столичного еврейского музея, сообщает ABC News со ссылкой на диппредставительство.

По информации СМИ, инцидент произошел вечером в минувшую среду в ходе проводившегося в музее мероприятия. Сообщается, что сотрудники посольства, мужчина и женщина, были застрелены с близкого расстояния.

Источники телеканала сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе. Полицейские допрашивают его.

Ранее стало известно о гибели летчика в результате стрельбы на одной из американских авиабаз.