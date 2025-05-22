ABC: в США у еврейского музея застрелены 2 сотрудника посольства Израиля

В Вашингтоне двое сотрудников израильского посольства в США стали жертвами стрельбы у Столичного еврейского музея, сообщает ABC News со ссылкой на диппредставительство.
По информации СМИ, инцидент произошел вечером в минувшую среду в ходе проводившегося в музее мероприятия. Сообщается, что сотрудники посольства, мужчина и женщина, были застрелены с близкого расстояния.
Источники телеканала сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе. Полицейские допрашивают его.
Ранее стало известно о гибели летчика в результате стрельбы на одной из американских авиабаз.