Аномально жаркую и сухую погоду пообещали жителям Башкирии синоптики

Предстоящее лето в России будет значительно жарче климатической нормы. Синоптики предсказывают рост средних температур на 2−3 градуса по сравнению с обычными показателями во всех регионах страны, включая миллионники вроде Уфы.
Особенно сильное повышение температур ожидается на Дальнем Востоке — в Чукотском автономном округе, Хабаровском крае, Магаданской области, на Камчатке, Сахалине и в юго-восточных районах Якутии. Также значительное потепление по сравнению с прошлым годом прогнозируется на Южном и Среднем Урале, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.
Метеорологи отмечают, что предстоящий летний сезон будет не только аномально жарким, но и засушливым на большей части территории страны. Такие погодные условия могут создать серьезные проблемы, особенно в регионах, традиционно подверженных лесным пожарам, говорится в прогнозе сервиса «Яндекс Погода».
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