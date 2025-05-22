Аномально жаркую и сухую погоду пообещали жителям Башкирии синоптики

Особенно сильное повышение температур ожидается на Дальнем Востоке — в Чукотском автономном округе, Хабаровском крае, Магаданской области, на Камчатке, Сахалине и в юго-восточных районах Якутии. Также значительное потепление по сравнению с прошлым годом прогнозируется на Южном и Среднем Урале, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.