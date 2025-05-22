В Приморье двое подростков умерли, надышавшись бытовым газом

По предварительным данным, 17 мая в городе Дальнереченске предприниматель, нарушив запрет на продажу бытового газа лицам, не достигшим 18 лет, продал подростку баллон со сжиженным газом. Второй случай произошел 20 мая. Мальчик похитил газовый баллон в одном из магазинов поселка Тавричанка Надеждинского района.