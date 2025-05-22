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В Приморье двое подростков умерли, надышавшись бытовым газом

В Приморском крае зафиксированы сразу два смертельных случая, связанных с отравлением подростков бытовым газом. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, 17 мая в городе Дальнереченске предприниматель, нарушив запрет на продажу бытового газа лицам, не достигшим 18 лет, продал подростку баллон со сжиженным газом. Второй случай произошел 20 мая. Мальчик похитил газовый баллон в одном из магазинов поселка Тавричанка Надеждинского района.

В обоих случаях подростки вдыхали газ, что привело к острому отравлению бутаном и их последующей смерти.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и результаты их расследования поставлены на контроль ведомства.