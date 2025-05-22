В Новосибирской области фельдшер пойдет под суд за липовые больничные

«С октября 2022 по март 2023 года мужчина получил взятки до 26 000 рублей за оформление листков нетрудоспособности гражданам без заболеваний», — сообщили в пресс-службе.
Свою вину фельдшер признал и заключил досудебное соглашение, дело будет рассмотрено в особом порядке. Правда, дата судебного заседания будет объявлена позже.
Напомним, что после введения в России обязательной маркировки лекарств, количество фальсифицированной продукции сократилось в несколько раз. Однако риск столкнуться с подделкой все еще есть. Эксперты рассказали, как отличить медикаменты от подделки.