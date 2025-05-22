Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области фельдшер пойдет под суд за липовые больничные

НОВОСИБИРСК, 22 мая, ФедералПресс. В Куйбышевском районном суде рассмотрят дело против фельдшера Гжатской участковой больницы. Он обвиняется в получении взяток за фиктивные больничные. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Freepik

«С октября 2022 по март 2023 года мужчина получил взятки до 26 000 рублей за оформление листков нетрудоспособности гражданам без заболеваний», — сообщили в пресс-службе.

Свою вину фельдшер признал и заключил досудебное соглашение, дело будет рассмотрено в особом порядке. Правда, дата судебного заседания будет объявлена позже.

Напомним, что после введения в России обязательной маркировки лекарств, количество фальсифицированной продукции сократилось в несколько раз. Однако риск столкнуться с подделкой все еще есть. Эксперты рассказали, как отличить медикаменты от подделки.