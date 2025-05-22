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В Приморье девятиклассница убила обидчика своего отца ударом ножа в сердце

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Приморье девятиклассница убила обидчика своего отца ударом ножа в сердце.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Приморье девятиклассница убила обидчика своего отца ударом ножа в сердце.

Как уточняет издание, трагедия произошла в Партизанском районе. Отец школьницы пригласил к себе домой знакомого. Мужчины выпивали и разговаривали.

«В какой-то момент между ними возник конфликт. Гость набросился на хозяина и вцепился ему руками в шею. В комнату ворвалась 15-летняя дочь мужчины, которая услышала из соседней комнаты звуки борьбы. Она увидела беспомощного отца, у которого посинело лицо, схватила нож и вонзила в сердце напавшего», — отметил канал.

Нападавший скончался на месте происшествия до приезда медиков. Хозяин жилища остался жив.

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