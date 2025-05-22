В центре Челябинска чуть не сгорел Свято-Троицкий собор

В ночь на 22 мая в Свято-Троицком соборе по улице Кирова произошел пожар. Очевидцы поделились фото в соцсетях, на которых видно клубы дыма со стороны колокольни. Огонь оперативно потушили челябинские пожарники, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.