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В центре Челябинска чуть не сгорел Свято-Троицкий собор

Возгорание произошло на колокольне.

Источник: Храм Святой Троицы | Челябинск

В ночь на 22 мая в Свято-Троицком соборе по улице Кирова произошел пожар. Очевидцы поделились фото в соцсетях, на которых видно клубы дыма со стороны колокольни. Огонь оперативно потушили челябинские пожарники, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Произошло короткое замыкание светового прожектора на колокольне Свято-Троицкой церкви. Оперативно ликвидировано сотрудниками Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — прокомментировали в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. Храм работает в штатном режиме.