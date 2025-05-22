Резала из ревности. Суд утвердил приговор дончанке, убившей чиновницу

Во время проверки показаний на месте Алла пояснила, что нож, который женщина взяла с собой, оказался тупым. Тогда она прошла на кухню и схватила ещё один. «Я продолжила наносить удары. Куда? Что и как? Это было просто хаотично», — пояснила следователям подозреваемая.