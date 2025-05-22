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Резала из ревности. Суд утвердил приговор дончанке, убившей чиновницу

Женщина посчитала, что соперница пытается увести её возлюбленного.

Ростовский областной суд утвердил приговор 44-летней жительнице Белой Калитвы Алле К. За жестокое убийство соперницы женщина получила строгое наказание — 9 лет и 8 месяцев колонии.

Приговор был обжалован, однако остался без изменений. 20 мая стало известно, что Алла всё же отправится в колонию на большой срок. За что именно её посадили и какое пагубное чувство привело к трагедии, выяснил Rostov.aif.ru.

«Сказала, что убила человека».

Тело чиновницы местной администрации Татьяны Л. испуганные соседи обнаружили на лестничной клетке. Женщина была жестоко убита. Как установит следствие, жертва скончалась в результате многочисленных ножевых ранений.

За несколько дней до трагедии Татьяна познакомилась с Александром, рабочим на местном заводе. Завязалось приятное общение. Девушка пригласила мужчину в гости.

По несчастливой случайности, в том же доме, что и Таня, жила тёща Александра. Женщина заметила, что зять выходит из квартиры её молодой и привлекательной соседки, и обо всём тут же рассказала дочери Алле.

Александр и Алла вместе жили уже 10 лет. Поэтому когда на телефон мужчины пришло сообщение, да ещё и с указанием адреса новой знакомой, ревнивая жена, уже подозревая супруга в неверности, отреагировала незамедлительно.

Раздался звонок в дверь. Таня подумала, что это пришёл Саша. Она пошла открывать, но на пороге увидела разъярённую брюнетку — жена Алла была в ярости. Она набросилась на соперницу и буквально искромсала её. Сотрудники оперативных служб, которые позже прибудут на место происшествия, ещё долго будут помнить обстановку в той квартире.

Во время проверки показаний на месте Алла пояснила, что нож, который женщина взяла с собой, оказался тупым. Тогда она прошла на кухню и схватила ещё один. «Я продолжила наносить удары. Куда? Что и как? Это было просто хаотично», — пояснила следователям подозреваемая.

Александр же даже не понял, из-за чего весь сыр-бор. Как признался он телеканалу НТВ, никому не изменял и не собирался.

«Она сказала, что убила человека, но не объяснила, кого. Я сначала ей не поверил. Но потом увидел пятна на её одежде. Подумал, это грязь, но оказалось — кровь», — сообщил мужчина, невольно ставший яблоком раздора.

Сожгла одежду и ножи.

Жертвой расправы стала Татьяна — чиновница в местной администрации. Она занималась вопросами опеки. Сначала знакомые решили, что произошедшее — результат чьей-то мести, связанной с профессиональной деятельностью молодой женщины. Однако причиной стал любовный треугольник.

После совершения жестокого преступления женщина сожгла грязную одежду, а также два ножа — орудия убийства. Об этом сообщили донские следователи. Но когда домой к Алле нагрянули правоохранители, своей вину дончанка больше не отрицала.

Белокалитвинский суд отправил женщину на 9 лет и 8 месяцев в колонию общего режима. Однако защита обжаловала решение в суде вышестоящей инстанции. Адвокат настаивал, что убийство было совершено в состоянии сильного душевного волнения. 20 мая дело вернулось в Белокалитвинский суд — приговор оставлен без изменения, а жалоба — без удовлетворения.

Помимо наказания в колонии, женщина также должна выплатить компенсацию родственникам погибшей — три миллиона рублей.