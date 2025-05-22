Кричавшая о ненависти к русским Джоган заявила о намерении уйти на СВО

Ранее стало известно, что она не планирует обжаловать свой приговор. Заключенная выразила полную готовность отбыть в колонии назначенное ей наказание. Помимо этого, родители девушки рассказали, что Джоган начала увлекаться радикальными украинскими движениями с 2010 года. После этого поведение их дочери сильно поменялось.