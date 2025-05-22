Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кричавшая о ненависти к русским Джоган заявила о намерении уйти на СВО

Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, хочет заключить контракт с Министерством обороны РФ, чтобы отправиться служить на спецоперацию.

Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, хочет заключить контракт с Министерством обороны РФ, чтобы отправиться служить на спецоперацию.

— Джоган Я. Н. (…) вину признала, в содеянном раскаялась (…) намерена заключить контракт с Министерством обороны РФ, — говорится в судебный документах.

Правоохранительные органы возбудили против нее уголовное дело по статье за хулиганство. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что она не планирует обжаловать свой приговор. Заключенная выразила полную готовность отбыть в колонии назначенное ей наказание. Помимо этого, родители девушки рассказали, что Джоган начала увлекаться радикальными украинскими движениями с 2010 года. После этого поведение их дочери сильно поменялось.