Кричавшая о ненависти к русским Джоган заявила о намерении уйти на СВО

Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, хочет заключить контракт с Министерством обороны РФ, чтобы отправиться служить на спецоперацию.
— Джоган Я. Н. (…) вину признала, в содеянном раскаялась (…) намерена заключить контракт с Министерством обороны РФ, — говорится в судебный документах.
Правоохранительные органы возбудили против нее уголовное дело по статье за хулиганство. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что она не планирует обжаловать свой приговор. Заключенная выразила полную готовность отбыть в колонии назначенное ей наказание. Помимо этого, родители девушки рассказали, что Джоган начала увлекаться радикальными украинскими движениями с 2010 года. После этого поведение их дочери сильно поменялось.