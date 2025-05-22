В Тольятти нашли пропавших 21 мая детей

В Тольятти благополучно завершились поиски двух пропавших мальчиков 2017 года рождения. Информацию об их поиске начали распространять поисковики «ЛизаАлерт» 21 мая. Сообщалось, что одному мальчику 7 лет, а второму уже исполнилось 8. Вечером 21 мая планировалось создать штаб по их поиску.