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Глава СКР потребовал доклад по делу об избиении школьницы в Первоуральске

Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела об избиении школьницы в Первоуральске.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал лично контролировать расследование уголовного дела по факту избиения 12-летней девочки в Первоуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 18 мая, когда группа подростков окружила и избила школьницу. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».

— Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в заявлении ведомства.

Следователям предстоит установить тяжесть причинённого здоровью ребёнка вреда, а также выяснить причины конфликта.