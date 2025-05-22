Глава СКР потребовал доклад по делу об избиении школьницы в Первоуральске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал лично контролировать расследование уголовного дела по факту избиения 12-летней девочки в Первоуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл 18 мая, когда группа подростков окружила и избила школьницу. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».
— Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в заявлении ведомства.
Следователям предстоит установить тяжесть причинённого здоровью ребёнка вреда, а также выяснить причины конфликта.