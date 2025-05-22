Глава СКР потребовал доклад по делу об избиении школьницы в Первоуральске

— Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в заявлении ведомства.