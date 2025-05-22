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Обломки дрона со взрывчаткой упали у ФОКа в Туле

Обломки дрона ВСУ упали около ФОКа «Оружейник» в Туле. Губернатор Дмитрий Миляев предупредил, что они могут содержать взрывчатые вещества.

Обломки дрона могут содержать взрывчатку, предупредил губернатор.

Обломки дрона ВСУ упали около ФОКа «Оружейник» в Туле. Губернатор Дмитрий Миляев предупредил, что они могут содержать взрывчатые вещества.

«Обломки БПЛА упали возле ФОКа “Оружейник”, расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно одна из частей может содержать взрывчатые вещества», — предупредил губернатор в Telegram.

Территорию оцепили в промежутке от улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда. Всего ВСУ устроили 10 волн атак на регион. Также Киев запустил беспилотники в другие субъекты страны, в том числе Москву.