Обломки дрона со взрывчаткой упали у ФОКа в Туле

Обломки дрона могут содержать взрывчатку, предупредил губернатор.
Обломки дрона ВСУ упали около ФОКа «Оружейник» в Туле. Губернатор Дмитрий Миляев предупредил, что они могут содержать взрывчатые вещества.
«Обломки БПЛА упали возле ФОКа “Оружейник”, расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно одна из частей может содержать взрывчатые вещества», — предупредил губернатор в Telegram.
Территорию оцепили в промежутке от улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда. Всего ВСУ устроили 10 волн атак на регион. Также Киев запустил беспилотники в другие субъекты страны, в том числе Москву.