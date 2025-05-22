«Дом украденных iPhone» обнаружили в китайском небоскребе

Сотни похищенных iPhone из разных уголков планеты в конечном итоге оказываются в одном китайском здании. К такому выводу пришли журналисты Financial Times, обнаружившие в Шэньчжэне так называемый «дом украденных iPhone».
Такое название получил ничем не примечательный небоскреб Feiyang Times в районе Хуацянбэй. Это неприметное строение, согласно расследованию, служит ключевым узлом глобальной цепочки поставок краденой техники Apple.
В материале приведена история лондонского предпринимателя Сэма Амрани, у которого iPhone 15 Pro выхватили из рук на улице двое злоумышленников. Используя функцию Find My («Локатор»), он отследил перемещение устройства: спустя несколько часов смартфон оказался в подпольной мастерской Лондона, затем побывал в нескольких локациях в городе, а через неделю прибыл в Гонконг, откуда был оперативно доставлен в Feiyang Times.
Этот комплекс известен как центр ремонта и модернизации iPhone, однако, по данным издания, здесь также сосредоточен черный рынок краденых девайсов. Четвертый этаж здания специализируется на продаже ранее эксплуатировавшихся устройств из Европы и США. Часть из них попадает сюда легально — через программы трейд-ина, но значительная доля связана с криминалом. Продавцы открыто предлагают компоненты даже заблокированных аппаратов, утверждая, что не владеют информацией об их происхождении.
Финансовые масштабы проблемы впечатляют: только в Лондоне ежегодный оборот нелегального рынка краденых смартфонов достигает $65,5 млн. Схожие цифры фиксируют в Париже и Нью-Йорке. При этом Feiyang Times остается ключевым звеном в цепочке, объединяющем онлайн-сообщества нелегальных торговцев и подпольные мастерские по всему миру.
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