«Дом украденных iPhone» обнаружили в китайском небоскребе

Этот комплекс известен как центр ремонта и модернизации iPhone, однако, по данным издания, здесь также сосредоточен черный рынок краденых девайсов. Четвертый этаж здания специализируется на продаже ранее эксплуатировавшихся устройств из Европы и США. Часть из них попадает сюда легально — через программы трейд-ина, но значительная доля связана с криминалом. Продавцы открыто предлагают компоненты даже заблокированных аппаратов, утверждая, что не владеют информацией об их происхождении.