В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось накануне вечером на улице Высоцкого. Предварительно установлено, что водитель электровелосипеда Kugoo PRO мощностью более 250 Вт сбил 4-летнего мальчика, который был на тротуаре с мамой. В результате ребенка доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.