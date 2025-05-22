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Трамп назвал стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне актом антисемитизма

Президент подчеркнул, что ненависти и радикализму нет места в США.

Источник: Аргументы и факты

Стрельба рядом со Столичным еврейским музеем в Вашингтоне, ставшая причиной гибели двух сотрудников израильского посольства, — это проявление антисемитизма, считает глава Белого дома Дональд Трамп.

«Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены! Ненависти и радикализму нет места в США», — написал президент в соцсети Truth Social.

Он выразил соболезнования родным жертв стрельбы.

Напомним, двое сотрудников посольства Израиля были застрелены накануне вечером во время мероприятия проводившегося у еврейского музея.

Сообщалось о задержании подозреваемого в стрельбе.