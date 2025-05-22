Трамп назвал стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне актом антисемитизма

Стрельба рядом со Столичным еврейским музеем в Вашингтоне, ставшая причиной гибели двух сотрудников израильского посольства, — это проявление антисемитизма, считает глава Белого дома Дональд Трамп.
«Эти ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены! Ненависти и радикализму нет места в США», — написал президент в соцсети Truth Social.
Он выразил соболезнования родным жертв стрельбы.
Напомним, двое сотрудников посольства Израиля были застрелены накануне вечером во время мероприятия проводившегося у еврейского музея.
Сообщалось о задержании подозреваемого в стрельбе.