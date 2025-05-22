Стало известно, в каком агрегаторе работало взорвавшееся такси в Новосибирске

Напомним, утром 20 мая в Новосибирске взорвался автомобиль Hyundai Solaris, ехавший по улице Зорге. Водитель такси, находившийся за рулём, получил ожоги и был госпитализирован. По словам свидетелей, взрыв произошёл неожиданно, и на месте работали экстренные службы и полиция, чтобы установить причины случившегося.
«Мы в курсе этого инцидента, водитель госпитализирован с ожогами, мы находимся с ним на связи. В момент происшествия он был не на заказе и находился в машине без пассажира. Причины случившегося устанавливают правоохранительные органы», — прокомментировали инцидент в Яндекс Go.
От ответов на вопросы о том, сколько их таксистов используют газ в качестве топлива и случались ли ранее похожие инциденты, в компании воздержались.
Эксперты отмечают, что причиной взрыва мог послужить газовый баллон. По словам новосибирского автоинструктора Сергея Воронова, подобные взрывы происходят на автомобилях, в которых установлено газовое оборудование.
«Для взрыва должна быть утечка газа, и, скорее всего, в салоне должен ощущаться его запах», — пояснил Сергей Воронов.
Он подчеркнул, что наиболее безопасным будут передние места в автомобиле, так как баллоны с газом размещают в багажнике.