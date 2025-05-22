Стало известно, в каком агрегаторе работало взорвавшееся такси в Новосибирске

«Мы в курсе этого инцидента, водитель госпитализирован с ожогами, мы находимся с ним на связи. В момент происшествия он был не на заказе и находился в машине без пассажира. Причины случившегося устанавливают правоохранительные органы», — прокомментировали инцидент в Яндекс Go.