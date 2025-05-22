Минобороны: ПВО уничтожили 105 дронов ВСУ над десятью регионами России

— 10 БПЛА — над территорией Тульской области, девять БПЛА — над территорией Калужской области, семь БПЛА — над территорией Воронежской области, по три БПЛА уничтожены над территориями Липецкой и Смоленской областей, один БПЛА — над территорией Брянской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.