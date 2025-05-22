Минобороны: ПВО уничтожили 105 дронов ВСУ над десятью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 105 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 00:00 до 5:30 утра. Об этом в четверг, 22 мая, сообщило Министерство обороны РФ.
Больше всего украинских беспилотников ПВО уничтожила над территорией Московского региона — 35 БПЛА. Еще 14 дронов уничтожены над территорией Орловской области, 12 БПЛА — над территорией Курской области, также 11 украинских дронов ПВО ликвидировала над территорией Белгородской областью.
— 10 БПЛА — над территорией Тульской области, девять БПЛА — над территорией Калужской области, семь БПЛА — над территорией Воронежской области, по три БПЛА уничтожены над территориями Липецкой и Смоленской областей, один БПЛА — над территорией Брянской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.
Днем ранее оборонное ведомство сообщило, что ПВО за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ над несколькими регионами России. Больше всего — 41 беспилотник — было уничтожено над Белгородской областью.
Ранее депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Марьяна Безуглая раскритиковали командующих Вооруженных сил Украины после удара ВС РФ по лагерю подготовки украинского спецназа в Сумской области.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.