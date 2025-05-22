После смерти шестого сенатора Конгресс США сравнили с хосписом

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что сведения о заболевании простатой у экс-главы государства Джо Байдена стали известны общественности с опозданием. Он подчеркнул, что информация о диагнозе Байдена была обнародована несвоевременно, и предложил обратиться за разъяснениями к медицинским специалистам, занимающимся лечением бывшего президента.