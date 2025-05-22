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После смерти шестого сенатора Конгресс США сравнили с хосписом

Палата представителей Конгресса США все больше напоминает хоспис из-за возраста и состояния здоровья ее членов. Об этом сообщил журналист одного из американских телеканалов в прямом эфире.

В США испугались уже шестой смерти конгрессмена за 13 месяцев.

Палата представителей Конгресса США все больше напоминает хоспис из-за возраста и состояния здоровья ее членов. Об этом сообщил журналист одного из американских телеканалов в прямом эфире.

«За последние 13 месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис», — сказал ведущий Fox News. Поводом для подобного сравнения послужила кончина члена Конгресса Джерри Коннолли, умершего вследствие онкологического заболевания пищевода.

Журналист также выразил мнение, что Вашингтону необходимо передать руководство молодому поколению и подчеркнул: американцам не нужен «очередной Байден» (бывший президент США Джо Байден — прим. URA.RU). Высказывание прозвучало на фоне обсуждения в сенате Штатов необходимости расследования состояния здоровья 82-летнего экс-главы страны, у которого недавно был диагностирован рак.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что сведения о заболевании простатой у экс-главы государства Джо Байдена стали известны общественности с опозданием. Он подчеркнул, что информация о диагнозе Байдена была обнародована несвоевременно, и предложил обратиться за разъяснениями к медицинским специалистам, занимающимся лечением бывшего президента.