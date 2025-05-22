Место прорыва канализации в Воронеже обследуют с помощью «водолаза»

Об этом 22 мая сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж».
Бригады водоканала работают на месте аварии круглосуточно с 20 мая. Они разработали котлован, вывозят грунт, завозят необходимые материалы для дальнейшего ремонта трубопровода. Площадь котлована на данный момент составляет 200 квадратных метров, глубина в разных точках составляет от трех до семи метров. С участка вывезли более 400 кубометров грунта.
Ночью 22 мая земельные работы пришлось прекратить из-за того, что обрушилось крепление котлована. Конструкция из стальных труб и деревянных щитов не выдержала давления грунта из-за большой площади и глубины котлована. Работы в непосредственной зоне обрушения крепления стенок котлована не велись. Сотрудники, которые работали «на глубине», были в безопасности.
— «Водолаз» проверил уровень сточных вод «на глубине», погрузившись в колодец в специальном костюме. Затем сотрудники приступили к перекачке стоков, чтобы снять этот уровень, и поставить «заглушку». Эти работы продолжат после восстановления крепления котлована, — пояснили в «РВК-Воронеж».