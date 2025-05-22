Место прорыва канализации в Воронеже обследуют с помощью «водолаза»

Ночью 22 мая земельные работы пришлось прекратить из-за того, что обрушилось крепление котлована. Конструкция из стальных труб и деревянных щитов не выдержала давления грунта из-за большой площади и глубины котлована. Работы в непосредственной зоне обрушения крепления стенок котлована не велись. Сотрудники, которые работали «на глубине», были в безопасности.