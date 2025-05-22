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Силы ПВО уничтожили за ночь 105 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над десятью российскими регионами.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 105 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, с начала суток до 5:30 военные выявили и уничтожили 35 беспилотников ВСУ над Московским регионом, 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской.

Десяток дронов сбит в Тульской области, девять — в Калужской, семь — в Воронежской, по три — в Липецкой и Смоленской, один — в Брянской.

Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА жителях региона.