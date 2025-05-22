Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Артиллеристы-десантники из группировки войск «Днепр» успешно ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам сообщили, что есть цель. Будем работать по пункту управления БПЛА. Мы заметили, что оттуда было много вылетов. Надо отработать. Сделать красиво. Передать пару приветов», — рассказал командир артиллерийского расчёта с позывным «Саня-Молдаван».
Разведка предоставила информацию о местонахождении пункта управления БПЛА противника на правом берегу. Артиллеристы подготовили 152-миллиметровое орудие «Гиацинт-Б» к бою, навели его на цель и произвели несколько точных выстрелов.
«Отлично. Всё устраивает. Цель уничтожена, противник подавлен», — сообщил командир расчёта после завершения операции.
Десантник из группировки «Днепр» также отметил, что интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны противника на херсонском направлении снизилась по сравнению с прошлым годом. Однако противник активно использует ударные БПЛА и тяжёлые коптеры-бомбардировщики.
Ранее генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко заявил, что положение украинских войск на ряде направлений является тяжёлым.