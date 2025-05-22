Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

«Нам сообщили, что есть цель. Будем работать по пункту управления БПЛА. Мы заметили, что оттуда было много вылетов. Надо отработать. Сделать красиво. Передать пару приветов», — рассказал командир артиллерийского расчёта с позывным «Саня-Молдаван».