Бельский мост в Уфе подсветили красным

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев поделился в социальных сетях фотографиями обновленного освещения Бельского моста. Сооружение получило красную подсветку. В настоящее время технические специалисты занимаются финальной настройкой световых режимов.
Реализацией проекта занималась подрядная организация из Санкт-Петербурга. Общая сумма финансирования работ составила порядка 80 миллионов рублей.
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