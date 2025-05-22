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Бельский мост в Уфе подсветили красным

Мэр Уфы показал новую подсветку Бельского моста.

Источник: Комсомольская правда

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев поделился в социальных сетях фотографиями обновленного освещения Бельского моста. Сооружение получило красную подсветку. В настоящее время технические специалисты занимаются финальной настройкой световых режимов.

Реализацией проекта занималась подрядная организация из Санкт-Петербурга. Общая сумма финансирования работ составила порядка 80 миллионов рублей.

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