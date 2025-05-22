Организатора нарколаборатории под Новосибирском отправили в колонию на 15,5 года

Суд вынес приговор безработному жителю Новосибирска, который организовал лабораторию по производству синтетического наркотика. Его отправили в исправительную колонию особого режима на 15,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
Новосибирец ранее был судим за аналогичное преступление, но этот факт не помешал ему организовать нарколабораторию вновь. Вместе с ним там «работали» двое жителей Искитимского района. А в июне 2024 года незаконное производство накрыли.
— При проведении обыска в хозяйственном помещении частного дома в Искитимском районе сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли более 11 килограммов произведенного ими наркотика, оборудование для его производства и свыше 1 тонны химических реактивов, — добавили в пресс-службе.
Сбывать запрещенные вещества наркоторговцы планировали на территории Сибири через интернет-магазин. В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело.