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Организатора нарколаборатории под Новосибирском отправили в колонию на 15,5 года

Отбывать наказание рецидивист будет в исправительной колонии особого режима.

Источник: УФСБ России по Новосибирской области

Суд вынес приговор безработному жителю Новосибирска, который организовал лабораторию по производству синтетического наркотика. Его отправили в исправительную колонию особого режима на 15,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Новосибирец ранее был судим за аналогичное преступление, но этот факт не помешал ему организовать нарколабораторию вновь. Вместе с ним там «работали» двое жителей Искитимского района. А в июне 2024 года незаконное производство накрыли.

— При проведении обыска в хозяйственном помещении частного дома в Искитимском районе сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли более 11 килограммов произведенного ими наркотика, оборудование для его производства и свыше 1 тонны химических реактивов, — добавили в пресс-службе.

Сбывать запрещенные вещества наркоторговцы планировали на территории Сибири через интернет-магазин. В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело.