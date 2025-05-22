В Киеве прозвучали взрывы после атак ВСУ на Россию

При этом ВСУ в ночь на 22 мая массово атаковали территорию России дронами. Системы противовоздушной обороны задействованы для отражения ударов. Беспилотники атаковали восемь субъектов страны, в связи с чем в аэропортах Москвы были введены временные ограничения на работу. Подробнее — в материале URA.RU.