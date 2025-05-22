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В Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Кристи Ноэм в социальных сетях сообщила, что двух сотрудников посольства Израиля убили у еврейского музея, расположенного в Вашингтоне.

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Кристи Ноэм в социальных сетях сообщила, что двух сотрудников посольства Израиля убили у еврейского музея, расположенного в Вашингтоне.

Напомним, сегодня утром американский телеканал АВС сообщал, что в Вашингтоне произошла стрельба. Погибли два человека, возможно, представители дипмиссии.

«Накануне вечером были убиты два сотрудника израильского посольства. Инцидент произошел возле еврейского музея. В настоящее время ведет расследование», — отметила Ноэм.

Как уточняет телеканал NBC, подозреваемого задержали полицейские. В момент задержания он кричал «Свободу Палестине!».

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