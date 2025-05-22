В Туле обломки БПЛА упали рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) «Оружейник» на улице Кутузова в Туле, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Миляева, оперативные службы оцепили участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда.
Глава региона призвал выбирать пути объезда.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили над Россией за ночь 105 дронов ВСУ, десять из них — в Тульской области.