Стало известно, какими дронами Украина атаковала субъекты России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили беспилотники типа «Лютый», оснащенные осколочно-фугасными боеприпасами, для массированной атаки на территорию России ночью 22 мая. Как сообщает Shot, на каждом БПЛА была нанесена свастика.
По данным источника, все беспилотники были запущены с территории Сумской области, часть из них была собрана кустарным способом. На данный момент официального подтверждения информации не было.
Во время налета на Тулу четыре авиабомбы весом по 60 килограммов не взорвались. Сейчас они находятся на изучении у специалистов. В результате атаки пострадали два человека, повреждены крыша жилого дома и еще несколько строений. Основной целью, по предварительным данным, были объекты военно-промышленного комплекса в Туле и области, передает Telegram-канал.
Минобороны России сообщило, что всего за ночь над регионами страны было сбито 105 украинских беспилотников.
Днем ранее оборонное ведомство сообщило, что ПВО за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ над несколькими регионами России. Больше всего — 41 беспилотник — было уничтожено над Белгородской областью.