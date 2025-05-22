Стало известно, какими дронами Украина атаковала субъекты России

Во время налета на Тулу четыре авиабомбы весом по 60 килограммов не взорвались. Сейчас они находятся на изучении у специалистов. В результате атаки пострадали два человека, повреждены крыша жилого дома и еще несколько строений. Основной целью, по предварительным данным, были объекты военно-промышленного комплекса в Туле и области, передает Telegram-канал.