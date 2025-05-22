Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников в ночь на 22 мая. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, за период с полуночи до 5:30 утра было перехвачено и уничтожено 105 вражеских БПЛА самолетного типа.
Основной удар пришелся на Московский регион, где силы ПВО нейтрализовали 35 воздушных целей. Значительное количество дронов также было сбито над Орловской областью — 14 единиц, над Курской областью сбили 12 БПЛА, а над Белгородской областью — 11 дронов.
В Тульской области уничтожили 10 беспилотников, в Калужской — девять, в Воронежской — семь. Над Липецкой и Смоленской областями ликвидировали по три БПЛА, над Брянской — один беспилотник.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 21 мая — с 20:00 до 23:50 мск — силами российской ПВО было уничтожено 77 вражеских БПЛА, включая 9 дронов в небе над Московской областью. Кроме этого, отражена атака украинских беспилотников и над Курской, Белгородской, Орловской и другими областями.