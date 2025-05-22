Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над регионами России

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 21 мая — с 20:00 до 23:50 мск — силами российской ПВО было уничтожено 77 вражеских БПЛА, включая 9 дронов в небе над Московской областью. Кроме этого, отражена атака украинских беспилотников и над Курской, Белгородской, Орловской и другими областями.