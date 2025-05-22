Задержан подозреваемый в стрельбе в США, при которой погибли израильские дипломаты

Мужчина и женщина пострадали, когда выходили с мероприятия, проходившего в Еврейском музее Москвы. В этот момент к компании из четырех человек приблизился предполагаемый преступник и начал стрелять. После задержания Родригес начал выкрикивать: «Свободная, свободная Палестина».