Минобороны отреагировало на массированную атаку дронов ВСУ на Россию

В результате массированной атаки были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Тамбова с 01:05 мск. Кроме того, из-за угрозы беспилотных атак были отменены и задержаны авиарейсы. В частности, не вылетел рейс СУ 1093 компании «Аэрофлот» из Челябинска в Москву, а вылет утреннего рейса из Кургана задерживается. В Туле обломки сбитого украинского дрона упали вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник». Губернатор региона Дмитрий Миляев предупредил жителей, что обломки могут содержать взрывчатые вещества и призвал соблюдать осторожность.