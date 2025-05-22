Дрон ВСУ с неразорвавшимся снарядом упал в Туле: что известно об атаке БПЛА на регион

При атаке на регионы РФ ночью ВСУ использовали дроны типа «Лютый», оснащенные осколочно-фугасными боеприпасами, пишет telegram-канал Shot. По их сообщениям, все беспилотники были запущены с территории Сумской области Украины. Отмечается, что часть дронов представляла собой изделия кустарного производства. На каждом из аппаратов была свастика. По данным канала, в ходе атаки на Тулу четыре бомбы не сдетонировали и остались целыми. Масса каждой составляет 60 килограммов. В настоящее время специалисты занимаются их изучением.