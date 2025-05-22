Дрон ВСУ с неразорвавшимся снарядом упал в Туле: что известно об атаке БПЛА на регион

Беспилотники ВСУ атакуют Тульскую область со вчерашнего дня.
Дроны ВСУ продолжают атаковать Тульскую область и главный город региона — Тулу, с 21 мая. Силы ПВО отражают атаки, однако упавшие обломки беспилотников повредили некоторые здания. У нескольких из сбитых дронов не разорвались снаряды, один из таких упал вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Оружейник». Есть пострадавшие. Подробнее о последствиях и подробностях ударов украинских БПЛА — в материале URA.RU.
Обломки дрона упали у ФОК «Оружейник».
Фрагменты БПЛА Украины упали у ФОК «Оружейник» на улице Кутузова. По предварительным данным, одна из частей дрона может содержать взрывоопасные вещества. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Территория на участке улицы Кутузова — от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда — в настоящее время оцеплена до завершения всех необходимых проверок и выяснения обстоятельств инцидента. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
Повреждение домов.
В Пролетарском районе дрон упал на крышу жилого многоквартирного дома. Вследствие падения других обломков были зафиксированы повреждения как жилых, так и нежилых построек по нескольким адресам в городе.
Пострадавшие.
Два человека получили легкие ранения. Им оказана медицинская помощь.
Использованные Киевом дроны.
При атаке на регионы РФ ночью ВСУ использовали дроны типа «Лютый», оснащенные осколочно-фугасными боеприпасами, пишет telegram-канал Shot. По их сообщениям, все беспилотники были запущены с территории Сумской области Украины. Отмечается, что часть дронов представляла собой изделия кустарного производства. На каждом из аппаратов была свастика. По данным канала, в ходе атаки на Тулу четыре бомбы не сдетонировали и остались целыми. Масса каждой составляет 60 килограммов. В настоящее время специалисты занимаются их изучением.
Десятая волна.
Как сообщил Миляев, системы противовоздушной обороны смогли успешно отбить уже десятую по счету волну воздушного нападения на территорию Тульской области. В то же время угроза атак с применением БПЛА в регионе по-прежнему остается актуальной.
Продолжающиеся атаки.
С 20:00 по 23:50 21 мая был сбит один украинский дрон над Тульской областью. К утру 22 мая губернатор области заявил об отражении атаки БПЛА. Он также подчеркнул, что в Туле упали обломки беспилотника. По его данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Жители главного города региона также сообщали о массированной атаке — по их сообщениям, к утру 22 мая, они насчитали около 10 взрывов в небе. Также в одном из районов загорелась трава, однако причина пожара точно неизвестна. Их слова передает telegram-канал Baza.