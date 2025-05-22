Shot: ночью ВСУ били по регионам России сверхсекретными дронами

Часть беспилотников была кустарной сборки. Во время удара на территории Тулы были обнаружены четыре неразорвавшихся фугасных снаряда, масса каждого из которых составляет 60 килограммов. В настоящее время находки изучают специалисты. В ходе атаки были ранены два человека, а также получили повреждения кровля жилого дома и ряд других построек.