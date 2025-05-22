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В Самаре сбросили отходы с грузовика на памятник природы «Древостой дуба»

В Самаре неизвестные сбросили на территорию памятника природы «Древостой дуба» твердые отходы.

В Самаре неизвестные сбросили на территорию памятника природы «Древостой дуба» твердые отходы. Об этом стало известно от регионального минприроды.

Сообщается, что отходы были привезены и сброшены на большегрузе. Инспекторы нашли мусор и стали опрашивать возможных очевидцев. После направили сообщение в правоохранительные органы.

Если нарушителя найдут, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей плюс компенсация ущерба памятнику природы.

Больше новостей о Самаре и области читайте в телеграм-канале «МК в Самаре».