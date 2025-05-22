Кровавый теракт в Вашингтоне: убиты сотрудники израильского посольства

Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, были убиты в среду вечером возле столичного еврейского музея, сообщает министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
«Двое сотрудников посольства Израиля были бессмысленно убиты сегодня вечером возле Еврейского музея в Вашингтоне, округ Колумбия, — отмечает Ноэм в своем посте в социальной сети. — Мы проводим активное расследование и работаем над получением дополнительной информации для обмена».
Тал Наим Коэн, пресс-секретарь посольства Израиля, сообщил в своем заявлении: «Двое сотрудников посольства Израиля были застрелены этим вечером с близкого расстояния во время посещения еврейского мероприятия в Столичном еврейском музее».
Полиция Округа Колумбия и ФБР реагируют на стрельбу, а посольство Израиля сотрудничает с правоохранительными органами, сообщает CNN.
«Угрозы общественной безопасности в настоящее время нет», — говорится в сообщении вашингтонского отделения ФБР в социальной сети.
Представитель посольства еврейского государства сообщил CNN, что посол Израиля не участвовал в инциденте и его не было на месте, когда произошла стрельба.
Памела Смит, начальник столичного полицейского управления, сообщила, что подозреваемый находится под стражей в связи со стрельбой возле Столичного еврейского музея, в результате которой погибли двое человек.
«Предварительное расследование указывает на то, что обе жертвы выходили с мероприятия в Еврейском музее Капитолия, расположенном в 500-м квартале на Третьей Северо-западной улице, когда произошла стрельба», — сказала Смит. «Мы считаем, что стрельбу совершил один подозреваемый, который сейчас находится под стражей. Перед стрельбой было замечено, как подозреваемый расхаживал взад-вперед по музею.».
Смит сказала, что подозреваемый, которого она назвала как 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго, «подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и открыл огонь, поразив обоих жертв».
Как отмечает Памела Смит, после стрельбы подозреваемый вошел в музей и был задержан службой безопасности мероприятия. По словам Смит, находясь под стражей, подозреваемый скандировал «Свободная Палестина».
Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила в своем посте в социальных сетях, что она и исполняющая обязанности прокурора Округа Колумбия Джанин Пирро прибыли на место стрельбы у столичного еврейского музея.
Тед Дойч, генеральный директор Американского еврейского комитета, сообщил, что его организация проводит мероприятие в музее в среду вечером.
«Мы опустошены тем, что невообразимый акт насилия произошел за пределами места проведения», — сказал он в своем заявлении. «В данный момент, когда мы ожидаем дополнительной информации от полиции о том, что именно произошло, наше внимание и наши сердца обращены исключительно к тем, кто пострадал, и их семьям».
Посол Израиля в ООН Дани Данон отреагировал на сообщения СМИ о стрельбе в среду, отметив в своем заявлении в соцсети: «Стрельба со смертельным исходом, произошедшая рядом с мероприятием, проходившим в Еврейском музее в Вашингтоне, округ Колумбия, в ходе которой также были ранены сотрудники посольства Израиля, является безнравственным актом антисемитского терроризма».
По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, двое людей, застреленных в среду вечером возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне, были «молодой парой, которая собиралась обручиться». «Пара, застреленная сегодня вечером во имя “Свободной Палестины”, была молодой парой, которая собиралась обручиться. На этой неделе молодой человек купил кольцо с намерением сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме. Они были прекрасной парой», — сказал Лейтер.
Полиция советует людям избегать этого района на северо-западе Округа Колумбия.
Президент Дональд Трамп в своих первых комментариях по поводу стрельбы в среду вечером направил соболезнования семьям двух сотрудников посольства Израиля, которые были убиты возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне, округ Колумбия.
«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно, основанные на антисемитизме, должны прекратиться НЕМЕДЛЕННО! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезную семьям погибших. Так печально, что подобные вещи могут произойти! Да благословит вас всех Бог», — написал американский президент в своем посте в социальной сети Truth.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила на пресс-конференции после стрельбы у здания еврейского музея в Вашингтоне,, что она разговаривала с президентом Дональдом Трампом «несколько раз за сегодняшний вечер».
«От имени президента он молится за всех нас, за всю еврейскую общину, за всех в Вашингтоне, округ Колумбия, за государственные, местные и федеральные агентства, а также за нашего замечательного прокурора Джанин Пирро, которая будет вести это дело», — сказал Бонди.