Кровавый теракт в Вашингтоне: убиты сотрудники израильского посольства

«Мы опустошены тем, что невообразимый акт насилия произошел за пределами места проведения», — сказал он в своем заявлении. «В данный момент, когда мы ожидаем дополнительной информации от полиции о том, что именно произошло, наше внимание и наши сердца обращены исключительно к тем, кто пострадал, и их семьям».