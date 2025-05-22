В Башкирии из-за удара молнии погибла женщина

В деревне Куль-Кункас Миякинского района Башкирии произошел смертельный пожар. По сообщению МЧС республики, огонь вспыхнул из-за разряда молнии, которая ударила в сарай.
В момент грозы в постройке была 58-летняя женщина. Пожар быстро охватил сарай площадью 80 квадратных метров, а сельчанка оказался в ловушке. Прибывшие на место ЧП пожарные нашли ее бездыханное тело, ее корова также погибла.
Еще один пожар из-за молнии произошел в деревне Исламгулово того же района. Там огонь охватил большой сарай, к частью, пострадавших не в огне нет.
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