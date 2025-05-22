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Школьница убила друга своего отца ножом в сердце, из-за конфликта

Девочка увидела, как мужчина душил ее отца и ударила его ножом.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае девятиклассница убила обидчика своего отца ножом. Мужчина скончался от ножевого ранения в сердце. Издание «SHOT» поделилось подробностями трагической ситуации.

В Партизанском районе Приморья отец девочки в возрасте 56 лет позвал своего друга в возрасте 30 лет. В какой-то момент между мужчинами началась ссора. Они начали ругаться, и 30-летний друг схватил своего оппонента за шею.

В этот момент в комнату зашла девочка в возрасте 15 лет, которая увидела, как ее отца душат. Когда школьница схватила нож, у ее отца уже посинело лицо. Она ударила мужчину ножом в сердце. Здоровью отца девочки ничего не угрожает.

Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи от полученной травмы. Стало известно, что погибший был ранее судим 3 раза за кражу.