Школьница убила друга своего отца ножом в сердце, из-за конфликта

В Приморском крае девятиклассница убила обидчика своего отца ножом. Мужчина скончался от ножевого ранения в сердце. Издание «SHOT» поделилось подробностями трагической ситуации.
В Партизанском районе Приморья отец девочки в возрасте 56 лет позвал своего друга в возрасте 30 лет. В какой-то момент между мужчинами началась ссора. Они начали ругаться, и 30-летний друг схватил своего оппонента за шею.
В этот момент в комнату зашла девочка в возрасте 15 лет, которая увидела, как ее отца душат. Когда школьница схватила нож, у ее отца уже посинело лицо. Она ударила мужчину ножом в сердце. Здоровью отца девочки ничего не угрожает.
Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи от полученной травмы. Стало известно, что погибший был ранее судим 3 раза за кражу.