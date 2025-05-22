Школьница убила друга своего отца ножом в сердце, из-за конфликта

В этот момент в комнату зашла девочка в возрасте 15 лет, которая увидела, как ее отца душат. Когда школьница схватила нож, у ее отца уже посинело лицо. Она ударила мужчину ножом в сердце. Здоровью отца девочки ничего не угрожает.