СМИ: У актрисы из «Аутсорса» и «Слова пацана» Лапшиной случился приступ в театре

До этого народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, которой исполнилось 88 лет рассказала, что у нее случился приступ, но врачи скорой быстро пришли на помощь. 21 ноября Немоляевой стало плохо из-за повышенного давления на съемках «Буратино». Актриса едва не потеряла сознание.