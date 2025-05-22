В Уфе осудят турагента, которая похитила у клиентов более 3 млн рублей

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении турагента, которую обвиняют в похищении у 21 клиента более 3 млн рублей. Обвинительное заключение утвердила прокуратура.
Как сообщили в надзорном ведомстве, с марта по октябрь прошлого года она продавала турпутевки на отечественные и зарубежные курорты. Но свои обязательства по бронированию, оплате туров она не выполняла.
«Обвиняемая признала свою вину, частично возместила потерпевшим около 700 тысяч рублей, в обеспечительных целях на ее квартиру наложен арест», — добавили в прокуратуре.