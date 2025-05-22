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Защита поджигателей вертолета в аэропорту Остафьево обжаловала приговор

Пять человек были приговорены к лишению свободы сроками от 12,5 года до 18 лет.

Источник: Аргументы и факты

Сторона защиты фигурантов дела о поджоге вертолета в московском аэропорту Остафьево, которым назначили от 12,5 года до 18 лет лишения свободы, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй западный окружной военный суд.

Осужденных пятеро: Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина. Им были предъявлены обвинения в теракте (по эпизоду с вертолетом, ст. 205 УК РФ) и в диверсии (по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге, ст. 281 УК РФ).

Поджог поисково-спасательного вертолета Ка-32 произошел в апреле прошлого года. По данным следствия, до этого Хамидулина завербовали украинские спецслужбы, после чего он нашел через интернет соучастников, пообещав им оплату за совершение преступления.