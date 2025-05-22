Защита поджигателей вертолета в аэропорту Остафьево обжаловала приговор

Сторона защиты фигурантов дела о поджоге вертолета в московском аэропорту Остафьево, которым назначили от 12,5 года до 18 лет лишения свободы, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй западный окружной военный суд.