Защита поджигателей вертолета в аэропорту Остафьево обжаловала приговор

Сторона защиты фигурантов дела о поджоге вертолета в московском аэропорту Остафьево, которым назначили от 12,5 года до 18 лет лишения свободы, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй западный окружной военный суд.
Осужденных пятеро: Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина. Им были предъявлены обвинения в теракте (по эпизоду с вертолетом, ст. 205 УК РФ) и в диверсии (по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге, ст. 281 УК РФ).
Поджог поисково-спасательного вертолета Ка-32 произошел в апреле прошлого года. По данным следствия, до этого Хамидулина завербовали украинские спецслужбы, после чего он нашел через интернет соучастников, пообещав им оплату за совершение преступления.