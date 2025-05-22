Выяснились детали ночного пожара в Москве, где пострадали 8 человек

Выяснились детали ночного пожара на северо-востоке Москвы, в жилом доме, в результате которого пострадали 8 человек. Семерых из них пришлось госпитализировать.
Как стало известно «МК», возгорание началось в 2.25 в квартире на 7-м этаже 9-этажного дома по улице Широкая. Пожарные долго не могли въехать во двор, так как им не открывали шлагбаум, также из-за припаркованных автомобилей невозможно было установить автолестницу. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно вышли 16 человек.
В результате пожара двухкомнатная квартира площадью 40 кв. метров выгорела полностью. Из нее было спасено 2 человека, из соседней квартиры — 1 человек. Еще пятерых спасти с 8-го и 9-го этажей. Все пострадавшие получили отравление продуктами горения. Причины пожара устанавливаются.