Выяснились детали ночного пожара в Москве, где пострадали 8 человек

Как стало известно «МК», возгорание началось в 2.25 в квартире на 7-м этаже 9-этажного дома по улице Широкая. Пожарные долго не могли въехать во двор, так как им не открывали шлагбаум, также из-за припаркованных автомобилей невозможно было установить автолестницу. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно вышли 16 человек.