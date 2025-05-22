Полиция сорвала ночную сходку стритрейсеров на улице Потапова в Петербурге

Полиция сорвала ночную сходку стритрейсеров на улице Потапова в Красногвардейском районе. Лихачи ради опасных маневров перекрыли часть проезжей части. Самых активных пришлось задержать и привлечь к административной ответственности. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В отдел доставили пятерых водителей. В их отношении составили протоколы за управление незарегистрированным автомобилем, управление авто с неисправностями, а также за отсутствие страховки, — рассказали в ведомстве.
Их легковушки отправили на специализированную стоянку, после чего передадут на техническую экспертизу. Основанием для этого стало подозрение полицейских в вероятной перебивке VIN-номеров.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о сходке любителей дрифта на Крестовском острове. Правоохранители проверили более 50 машин. Пристальное внимание обратили на номерные агрегаты и тюнинг. Кроме того, основанием для административных протоколов стали ревущие моторы.